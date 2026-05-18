В Омске утонул подросток, спрыгнувший с пирса в воду, возбуждено дело

В Омске утонул 16-летний подросток, спрыгнувший с пирса в воду В Омске утонул подросток, спрыгнувший с пирса в воду, возбуждено дело

Москва18 мая Вести.В Омске утонул 16-летний подросток, спрыгнувший с пирса в воду, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 16 мая на реке Иртыш в районе улицы Нефтебаза подросток спрыгнул с пирса в воду и утонул.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка в результате несчастного случая … (ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности. — Ред.)) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также извлечение тела из воды.