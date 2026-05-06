В Астрахани 17-летний подросток погиб при падении с 4-го этажа, идет проверка

В Астрахани 17-летний подросток погиб при падении с 4-го этажа В Астрахани 17-летний подросток погиб при падении с 4-го этажа, идет проверка

Москва6 мая Вести.В Астрахани 17-летний подросток погиб при падении с 4-го этажа, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагедия произошла 6 мая у многоквартирного дома в Трусовском районе.

В результате падения с 4-го этажа … дома … погиб 17-летний подросток… Организована процессуальная проверка, ход проведения которой поставлен на контроль прокуратурой области говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая вопросы соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их безопасности.