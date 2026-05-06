Москва6 маяВести.В Астрахани 17-летний подросток погиб при падении с 4-го этажа, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Трагедия произошла 6 мая у многоквартирного дома в Трусовском районе.
В результате падения с 4-го этажа … дома … погиб 17-летний подросток… Организована процессуальная проверка, ход проведения которой поставлен на контроль прокуратурой областиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая вопросы соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их безопасности.