В Астрахани 5-летний ребенок погиб при падении из окна 11-го этажа

В Астрахани 5-летний мальчик погиб, выпав из окна 11-го этажа В Астрахани 5-летний ребенок погиб при падении из окна 11-го этажа

Москва13 июл Вести.В Астрахани 5-летний мальчик выпал из окна 11-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок погиб на месте. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 13 июля, в понедельник, в многоквартирном доме на территории Советского района.

Мальчик… облокотился на москитную сетку открытого окна. Конструкция не выдержала веса ребенка, в результате чего он выпал с высоты 11-го этажа. От полученных телесных повреждений ребенок скончался говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, проводится доследственная проверка.