Москва13 июлВести.В Астрахани 5-летний мальчик выпал из окна 11-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок погиб на месте. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Трагедия произошла вечером 13 июля, в понедельник, в многоквартирном доме на территории Советского района.
Мальчик… облокотился на москитную сетку открытого окна. Конструкция не выдержала веса ребенка, в результате чего он выпал с высоты 11-го этажа. От полученных телесных повреждений ребенок скончалсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, проводится доследственная проверка.