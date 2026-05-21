В Копейске выясняются обстоятельства гибели малыша, выпавшего из окна

Москва21 мая Вести.В Копейске следователи выясняют обстоятельства гибели годовалого мальчика, выпавшего из окна квартиры на 2-м этаже. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Челябинской области.

Инцидент произошел в доме на проспекте Коммунистический.

Вечером 19 мая ребенок с дивана залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Установлено, что мама ребенка в это время находилась в другой комнате.

После произошедшего мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался… Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся. В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.