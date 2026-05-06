Москва6 маяВести.Прокуратура проводит проверку по факту выпадения из окна квартиры на втором этаже жилого дома Москвы четырехлетнего мальчика, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства столицы.
Установлено, что, оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры на втором этаже жилого дома в Землянском переулке выпал четырехлетний мальчик. Ребенок госпитализирован. В момент происшествия его мама вышла в другую комнату.
Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному фактуотмечается в сообщении
Родителей просят не оставлять детей без присмотра.