Четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома в Москве Прокуратура Москвы проверяет факт выпадения мальчика из окна жилого дома

Москва6 мая Вести.Прокуратура проводит проверку по факту выпадения из окна квартиры на втором этаже жилого дома Москвы четырехлетнего мальчика, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства столицы.

Установлено, что, оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры на втором этаже жилого дома в Землянском переулке выпал четырехлетний мальчик. Ребенок госпитализирован. В момент происшествия его мама вышла в другую комнату.

Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту отмечается в сообщении

Родителей просят не оставлять детей без присмотра.