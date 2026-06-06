Москва6 июнВести.В Пермском крае выясняют обстоятельства падения четырехлетнего мальчика из окна квартиры на четвертом этаже, его жизни ни его не угрожает, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел в поселке Уральский Нытвенского муниципального округа утром 6 июня. По данным ведомства, четырехлетний мальчик, оставленный без присмотра, выпал из окна квартиры.
В результате падения мальчику причинены травмы. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожаетсказано в сообщении
По факту произошедшего организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.