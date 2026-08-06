Москва6 авгВести.Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту падения из окна 6-летнего ребенка в Артеме, мальчик госпитализирован, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
В СМИ появилась информация о том, что 5 августа 2026 года 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома на улице Ленина в поселке Заводской Артемовского городского округа. Ребенок госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожностиотмечается в сообщении
Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.