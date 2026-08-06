Прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка из окна в Приморье

В приморском Артеме шестилетний ребенок выпал из окна Прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка из окна в Приморье

Москва6 авг Вести.Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту падения из окна 6-летнего ребенка в Артеме, мальчик госпитализирован, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

В СМИ появилась информация о том, что 5 августа 2026 года 6-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома на улице Ленина в поселке Заводской Артемовского городского округа. Ребенок госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности отмечается в сообщении

Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.