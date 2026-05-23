В Карелии СК проведет проверку по факту падения ребенка из окна

Проверку по факту падения ребенка из окна проведет СК Карелии В Карелии СК проведет проверку по факту падения ребенка из окна

Москва23 мая Вести.Следователи СК организовали доследственную проверку по факту падения в городе Питкяранта из окна малолетнего ребенка. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

По предварительной информации, 23 мая около 16.30 мальчик 2021 г.р. выпал из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного жилого дома.

Ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение говорится в сообщении

В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, проверят условия проживания несовершеннолетнего, дадут правовую оценку действиям взрослых.

Процессуальное решение будет принято результатам проверки.