Москва23 маяВести.Следователи СК организовали доследственную проверку по факту падения в городе Питкяранта из окна малолетнего ребенка. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.
По предварительной информации, 23 мая около 16.30 мальчик 2021 г.р. выпал из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного жилого дома.
Ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждениеговорится в сообщении
В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, проверят условия проживания несовершеннолетнего, дадут правовую оценку действиям взрослых.
Процессуальное решение будет принято результатам проверки.