Москва4 маяВести.Мальчик 2020 г.р. выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома на Чертановской улице в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Из окна квартиры 5-го этажа … выпал ребенок… По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, где было открыто окноговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Пострадавшего госпитализировали.
По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства.