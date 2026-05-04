Маленький мальчик выпал из окна 5-го этажа на Чертановской улице в Москве

Ребенок выпал из окна 5-го этажа на Чертановской улице в Москве Маленький мальчик выпал из окна 5-го этажа на Чертановской улице в Москве

Москва4 мая Вести.Мальчик 2020 г.р. выпал из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома на Чертановской улице в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Из окна квартиры 5-го этажа … выпал ребенок… По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, где было открыто окно говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства.