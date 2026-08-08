Прокуратура организовала проверку после гибели ребенка в Казани

В Казани 5-летний мальчик разбился, выпав из окна десятого этажа Прокуратура организовала проверку после гибели ребенка в Казани

Москва8 авг Вести.В Казани 5-летний ребенок разбился, выпав из окна десятого этажа. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан. Инцидент произошел 7 августа примерно в 14.30 в многоквартирном доме на улице Мустая Карима. Мальчик, оставшись без присмотра родителей, облокотился на москитную сетку.

По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку, оставшись без присмотра. От полученных травм ребенок скончался отметила пресс-служба прокуратуры Татарстана в мессенджере МАХ

Прокуратура организовала проверку после гибели ребенка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.