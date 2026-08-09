В Улан-Удэ из окна 5 этажа выпал двухлетний малыш

Ребенок выдавил москитную сетку и выпал из окна 5 этажа в Улан-Удэ В Улан-Удэ из окна 5 этажа выпал двухлетний малыш

Москва9 авг Вести.В Улан-Удэ инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту падения ребенка из окна многоквартирного дома, сообщает полиция Бурятии в MAX.

О падении малыша с высоты в дежурную часть заявил очевидец.

Установлено, что 2-летний ребенок забрался на подоконник и выпал из открытого окна 5-го этажа, выдавив москитную сетку говорится в публикации

В момент ЧП его мать находилась на кухне. Малыша доставили в больницу для обследования и оказания медпомощи.

В ведомстве отметили, что семья эта благополучная и на учете не состоит. Однако инспекторы ПДН проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.