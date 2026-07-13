Ребенок погиб, выпав из окна в Уссурийске, прокуратура организовала проверку

Двухлетний мальчик выпал из окна в Уссурийске и погиб Ребенок погиб, выпав из окна в Уссурийске, прокуратура организовала проверку

Москва13 июл Вести.Прокуратура Приморья организовала проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже в Уссурийске. Об этом сообщили в ведомстве в мессенджере MAX.

Мальчик скончался в медицинском учреждении.

В социальных сетях получила распространение информация об инциденте, произошедшем 12 июля 2026 года. В Уссурийске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома на улице Короленко отмечается в сообщении

Предварительно, ребенок выпал, когда забрался на подоконник. Несовершеннолетнего не выдержала москитная сетка, когда он на нее облокотился.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки. Также будет дана оценка деятельности работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.