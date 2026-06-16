СКР Приморья проводит проверку по факту смерти подростка в Уссурийске

Доследственную проверку из-за смерти подростка в Приморье начал СК СКР Приморья проводит проверку по факту смерти подростка в Уссурийске

Москва16 июн Вести.Следователи начали доследственную проверку по факту внезапной смерти 12-летнего мальчика в Уссурийске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Следственными органами СКР по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела 12-летнего подростка в городе Уссурийске написали в пресс-службе

По предварительным данным, тело мальчика нашли по месту проживания без внешних видимых признаков насильственной смерти.

Для установления причины смерти назначена судебная экспертиза, в рамках проверки проведен осмотр места происшествия, опрошен законный представитель погибшего, истребованы его медицинские документы.

Ранее в минздраве Приморья высказали предположение, что мальчик внезапно умер после курения вейпа.