Москва6 мая Вести.Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смерти 10-летнего мальчика в Хорольском муниципальном округе Приморского края, сообщается в MAX-канале надзорного ведодомства.

В социальных сетях распространилась информация о смерти школьника в поселке Ярославском. Предварительно установлено, что 3 мая 2026 года 10-летнему мальчику стало плохо. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

На контроле ведомства установление всех обстоятельств произошедшего отмечается в сообщении

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства.