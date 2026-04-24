Москва24 апрВести.Десятилетний ребенок погиб на детской площадке в селе Эрги-Барлык в Туве. Начата проверка, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.
Информация о трагедии поступила сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района. Около 17 часов при падении с турника вниз головой ребенок скончался от полученных повреждений.
В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшегосообщили в пресс-службе
Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки при необходимости будет принято процессуальное решение.