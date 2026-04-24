СК проводит проверку по факту гибели ребенка на турнике в Туве

10-летний житель тувинского села погиб, упав с турника СК проводит проверку по факту гибели ребенка на турнике в Туве

Москва24 апр Вести.Десятилетний ребенок погиб на детской площадке в селе Эрги-Барлык в Туве. Начата проверка, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Информация о трагедии поступила сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района. Около 17 часов при падении с турника вниз головой ребенок скончался от полученных повреждений.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего сообщили в пресс-службе

Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки при необходимости будет принято процессуальное решение.