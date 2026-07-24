Москва24 июлВести.В Тольятти задержан сотрудник частного охранного предприятия, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью 10-летнему мальчику, от которого ребенок скончался. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области в мессенджере MAX.
По данным следствия, вечером 23 июля охранник заметил на охраняемой территории предприятия ребенка, который перелезал через забор. Мужчина схватил мальчика и резко дернул на себя, в результате чего ребенок напоролся на металлические прутья ограждения. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)говорится в публикации
Правоохранители осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы.
Фигуранта задержали. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.