В Тольятти 10-летний ребенок погиб после того, как охранник насадил его на забор В Тольятти охранник насадил 10-летнего мальчика на прутья забора, ребенок погиб

Москва24 июл Вести.В Тольятти задержан сотрудник частного охранного предприятия, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью 10-летнему мальчику, от которого ребенок скончался. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области в мессенджере MAX.

По данным следствия, вечером 23 июля охранник заметил на охраняемой территории предприятия ребенка, который перелезал через забор. Мужчина схватил мальчика и резко дернул на себя, в результате чего ребенок напоролся на металлические прутья ограждения. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) говорится в публикации

Правоохранители осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы.

Фигуранта задержали. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.