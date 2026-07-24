Стали известны подробности трагедии гибели мальчика в Тольятти Отец погибшего возле завода в Тольятти мальчика рассказал подробности о трагедии

Москва24 июл Вести.Погибший в Тольятти мальчик после того, как охранник его стянул с забора, хотел попасть на территорию объекта, чтобы помочь другу достать упавшие туда очки, рассказал "Известиям" его отец.

Внезапно получил звонок от сына, который успел сообщить, что попал в беду сказал отец

Он бросился искать сына, но нашел лежащим в луже крови. Рядом стоял тот самый сторож, который стал причиной гибели ребенка.

По словам приятелей мальчика, он полез через забор, чтобы уостать упавшие очки. Но охранник схватил его за ноги и не давал слезть. Потом он снял ребенка и проволок его, держа за шею.

Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли, он потерял много крови, а также у него были серьезно повреждены внутренние органы.

Ранее сообщалось, что в Тольятти задержан сотрудник ЧОП, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью 10-летнему мальчику, от которого ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.