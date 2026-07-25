Москва25 июл Вести.Перед гибелью на Эльбрусе 11-летний Платон говорил, что замерзает, и крепко обнимал своего отца. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" рассказал папа погибшего ребенка Роман Матейко.

Вместе с отцом мальчик покорил Эльбрус. Но во время спуска на высоте 5 300 метров ребенок трижды сорвался вниз, получил переломы и погиб.

Он говорит: "Пап, я замерзаю". Я говорю: "Да, сына, я тоже". Он говорит: "Я [замерзаю] внутри". Я говорю: "Ну, держимся". После этого Платон обнял меня крепко и отпустил. Я начал производить ему искусственное дыхание и массаж сердца поделился отец погибшего мальчика

Мужчина также сообщил, что готовился к восхождению вместе с сыном длительное время.

Мы готовились к подъему не один год. Я не первый год хожу в горы, занимаюсь этим еще со школы, тренировал детей отметил он

На восточном склоне горы Эльбрус 19 июля спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына. В МЧС сообщали, что отец и сын сорвались на высоте около 4200-4600 метров. Из-за наступившей темноты и сложных погодных условий эвакуацию провели на следующий день. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка. Известно, что маршрут мужчины и ребенка не был зарегистрирован в МЧС. По словам начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева, маршрут не предназначен для детей.

По данным из открытых источников, родители мальчика находятся в разводе, отец и сын проживали в Ставропольском крае, а мать с дочерью - отдельно. По информации из СМИ, в прошлом году отец и сын уже пытались подняться на западную вершину Эльбруса, но не дошли до нее 300 метров, так как ребенку стало плохо.