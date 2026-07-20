Спасатели эвакуировали с Эльбруса погибшего ребенка и его пострадавшего отца

С Эльбруса эвакуированы погибший ребенок и его пострадавший отец Спасатели эвакуировали с Эльбруса погибшего ребенка и его пострадавшего отца

Москва20 июл Вести.Пострадавший и тело погибшего эвакуированы с Эльбруса. По состоянию на 07.50 поисково-спасательные работы на горе завершены, сообщается на сайте главка МЧС по КБР.

К поисково-спасательным работам привлекались 12 специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ, спасатели центра "Лидер" МЧС РФ и коммерческий вертолет.

Эвакуировали пострадавшего и тело погибшего в поселке Терскол говорится в публикации

Их передали медикам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов, уточнили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что на восточном склоне горы Эльбрус спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына. Из-за наступившей темноты и сложных погодных условий эвакуацию пришлось перенести на утро 20 июля.