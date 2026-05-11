Альпинистов, застрявших на Эльбрусе, после спасения передали медикам Спасатели передали медикам двоих донбассцев, спасенных на Эльбрусе

Москва11 мая Вести.Двое альпинистов, эвакуированных с Эльбруса силами десяти спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, переданы медикам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.

Спасатели МЧС России эвакуировали туристов из Донецкой области на поляну Азау. Мужчин, предварительно с обморожением, передали бригаде медиков написали в сообщении

Там также отметили, что на этом поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены.

Туристы вышли на маршрут 10 января со скалы Пастухова. На отметке 5100 метров они запросили помощи спасателей. Их маршрут не был зарегистрирован, однако на помощь им выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО на трех единицах техники.

На высоте 5100 метров сейчас сильный снег, мороз и ветер. В горах региона выше 2000 метров лавиноопасно, отметили на официальном сайте ГУ МЧС России по КБР.