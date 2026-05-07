С Эльбруса эвакуировали туриста из Подмосковья, повредившего ногу

Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Подмосковья С Эльбруса эвакуировали туриста из Подмосковья, повредившего ногу

Москва7 мая Вести.Спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего туриста из Московской области, получившего травму ноги. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По информации ведомства, не зарегистрированный в МЧС турист на высоте 5,2 тысячи метров повредил ногу и запросил помощь.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России... 61-летнего туриста из Московской области эвакуировали на поляну Азау, от медицинской помощи отказался уточнили в МЧС

К спасательной операции привлекались 15 человек и три единицы техники.