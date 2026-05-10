Спасатели вышли на поиск запросивших о помощи двух туристов на Эльбрусе

Москва10 мая Вести.Сотрудники спасательных служб вышли на поиски двух альпинистов, застрявших на горе Эльбрус и запросивших помощь, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Кабардино-Балкарской Республики.

Группа туристов, предварительно, два человека, находящиеся на высоте 5100 метров на Эльбрусе, запросила о помощи. Спасатели выдвинулись на поиски, они уже на подходе отметили в экстренных службах

Канал Baza сообщил, что группа начала восхождение от скалы Пастухова.

На высоте 5100 метров сейчас сильный снег, мороз и ветер. В горах региона выше 2000 метров лавиноопасно, отметили на официальном сайте ГУ МЧС России по КБР.