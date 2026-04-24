Москва24 апрВести.Поиски попавших под лавину на горе Мунку-Сардык четырех туристов могут занять от нескольких часов до нескольких дней из-за погодных условий. Об этом ИС "Вести" заявил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Аркадий Очиров.
Он отметил, что погодные условия пока не позволяют использовать вертолет.
Чтобы найти в лавине людей, может уйти несколько суток. От нескольких часов до нескольких сутоксказал Очиров
При этом, по его словам, остается риск повторного схода лавины.