Спасатели: поиски попавших под лавину туристов могут занять несколько суток

Москва24 апр Вести.Поиски попавших под лавину на горе Мунку-Сардык четырех туристов могут занять от нескольких часов до нескольких дней из-за погодных условий. Об этом ИС "Вести" заявил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Аркадий Очиров.

Он отметил, что погодные условия пока не позволяют использовать вертолет.

сказал Очиров

При этом, по его словам, остается риск повторного схода лавины.