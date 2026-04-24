Один из выбравшихся из лавины в Бурятии находится в тяжелом состоянии

Москва24 апр Вести.Один из туристов, который смог выбраться из лавины на пике Мунку-Сардык в Бурятии, находится в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести. Об этом ИС "Вести" сообщил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Аркадий Очиров.

Ранее стало известно, что 24 апреля на перевале 26-го Партсъезда на горе Мунку-Сардык сошла лавина, под которую попала незарегистрированная группа из семи туристов.

Троим удалось выбраться из лавины. Двое человек находятся средней степени тяжести, один в тяжелой степени тяжести. Четверых человек еще не удалось найти сказал Очиров

По его данным, сейчас на перевале находятся 11 сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда. С ними на поиски пропавших выдвинулись шесть альпинистов-добровольцев, а также три человека личного состава республиканской поисково-спасательной службы.