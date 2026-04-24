Выжившие при сходе лавины в Бурятии туристы получили различные травмы

В МЧС рассказали о состоянии туристов, выживших при сходе лавины в горах Бурятии Выжившие при сходе лавины в Бурятии туристы получили различные травмы

Москва24 апр Вести.Трое туристов, выживших при сходе снежной лавины в горах Бурятии, получили травмы разной степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС России.

В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи говорится в сообщении ведомства

В пятницу, 24 апреля, лавина накрыла группу туристов из семи человек на перевале "26-го партийного съезда" горного узла Мунку-Сардык. Под снежной массой оказались четверо. Трое были найдены живыми, один человек погиб, его тело также обнаружено спасателями.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.