Лавина, накрывшая семерых туристов в Бурятии, была очень большой

Накрывшая туристов в Бурятии лавина была аномально большой Лавина, накрывшая семерых туристов в Бурятии, была очень большой

Москва27 апр Вести.Поиски последнего пропавшего при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии затруднены экстраординарным объемом сошедшей лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Печкина - адвоката турфирмы "Горизонт", которая организовала тур.

Снега сошло настолько много, что стандартного профессионального щупа длиной в три метра не хватает для обнаружения четвертого туриста под снегом. Поэтому было доставлено дополнительное оборудование.

Поиски продолжаются, они затруднены тем, что это экстраординарный для этих мест объем сошедших снежных масс, это признают даже бывалые альпинисты и старожилы отметил адвокат

Трагедия произошла 24 апреля. Возле пика Конституции на одном из перевалов туристическую группу из семи человек накрыло лавиной. Три человека смогли выбраться.

В дальнейшем были обнаружены три тела погибших, еще одного пропавшего до сих пор ищут. Возбуждено уголовное дело.