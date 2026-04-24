Угроза схода лавины в районе поиска туристов в горах Бурятии сохраняется

В горах Бурятии возможен повторный сход лавины в районе, где ищут туристов Угроза схода лавины в районе поиска туристов в горах Бурятии сохраняется

Москва24 апр Вести.В горах Бурятии сохраняется угроза схода лавины в районе, где ведут поиски пропавших туристов. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Аркадий Очиров.

Он отметил, что работа специалистов проходит в сложных условиях и при соблюдении всех необходимых правил безопасности.

Возможен повторный сход лавины… Там будет оцепление, будут наблюдающие выставлены сказал Очиров

По его словам, поисковые мероприятия могут занять от нескольких часов до нескольких дней, многое зависит от погодных условий.

Лавина сошла на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля, в пятницу. ЧП произошло на перевале "26-го партийного съезда". Под снежной массой, предположительно, оказались четыре человека, еще троим удалось спастись и вызвать помощь.