СК: попавшие под лавину в Бурятии туристы не были зарегистрированы

Москва24 апр Вести.Группа туристов, которая попала под лавину на перевале 26-го Партийного съезда на горе Мунку-Сардык, не была зарегистрирована, организована проверка, сказано в сообщении СУ СКР по Бурятии.

Информация о сходе лавины, под которой могли оказаться четыре человека, поступила утром 24 апреля. Предварительно установлено, что незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Мунку-Сардык.

На одном из перевалов на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне от схода и не пострадали. Они спустились вниз и сообщили спасателям о происшествии рассказали в СК

Предположительно, оставшаяся часть группы оказалась под снегом.

Отмечается, что сейчас рядом с местом происшествия находятся следователи СК, которые работают по уголовному делу о гибели троих туристов из Красноярска. При подтверждении сведений о пострадавших они организуют комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.