СК: один из погибших под лавиной в Бурятии туристов был гидом группы

Один из погибших под лавиной в Бурятии туристов оказался гидом СК: один из погибших под лавиной в Бурятии туристов был гидом группы

Москва25 апр Вести.Спасатели днем 25 апреля обнаружили тела еще двух туристов, погибших при сходе лавины на перевале 26-го Партсъезда на горе Мунку-Сардык, один из них – гид-инструктор, сопровождавший группу. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Ранее было найдено тело женщины, которое доставили в кафе у подножия горы для передачи сотрудникам полиции.

В настоящее время спасателями под снежной массой обнаружены тела еще двух мужчин: гида и туриста... Остается неустановленным местонахождение еще одного члена туристической группы, которого накрыло снежной массой при сходе лавины говорится в сообщении

Также в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, был допрошен в качестве свидетеля один из туристов, который после схода лавины смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двум товарищам. После этого они сообщили о произошедшем в экстренные службы.

24 апреля возле пика Конституции на одном из перевалов на незарегистрированную группу из пяти туристов, совершавших восхождение в сопровождении двух гидов, сошла лавина. Под снегом оказались четверо участников похода.