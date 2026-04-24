Москва24 апрВести.Спасатели МЧС выдвинулись на поиски четырех туристов, попавших утром 24 апреля под лавину на перевале 26-го Партийного съезда горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом говорится в канале регионального управления ведомства в MAX.
Ранее в СК сообщали, что группа из семи человек, совершавшая восхождение, не была зарегистрирована.
Незамедлительно к месту происшествия выдвинулись спасатели МЧС России, оснащенные всем необходимым оборудованием для поисково-спасательных работсказано в сообщении
По факту произошедшего организована доследственная проверка.