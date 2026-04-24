Москва24 апрВести.Уголовное дело возбуждено после ЧП с группой туристов возле горы Мунку-Сардык в Бурятии, об этом сообщает СУ СК России по республике.
Расследование будет проводиться в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по сообщению о сходе снежной массы на группу туристов на одном из перевалов горного узла Мунку-Сардык, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В пятницу, 24 апреля, снежная лавина накрыла группу туристов из семи человек на перевале "26-го партийного съезда". Трое спаслись, четверо, предположительно, остаются под снежной массой. Ведутся их поиски.
Как отметил в беседе с ИС "Вести" начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Аркадий Очиров, поисковые мероприятия могут занять от нескольких часов до нескольких дней. Кроме того, в районе возможен повторный сход лавины.