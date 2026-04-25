Москва25 апрВести.Поисково-спасательные работы на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык в Бурятии были возобновлены, сообщило МЧС республики в своем официальном канале в мессенджере MAX.
Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска еще трех туристовотмечается в сообщении
Поиски были приостановлены ночью из-за погоды и сложного рельефа.
Лавина сошла на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля. ЧП произошло на перевале "26-го партийного съезда". Под снежной массой, предположительно, оказались четыре человека, еще троим удалось спастись и вызвать помощь.