Спасатели выдвинулись на поиски еще трех пропавших туристов в Бурятии МЧС: возобновлены поиски пропавших туристов в Бурятии

Москва25 апр Вести.Поисково-спасательные работы на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык в Бурятии были возобновлены, сообщило МЧС республики в своем официальном канале в мессенджере MAX.

Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска еще трех туристов отмечается в сообщении

Поиски были приостановлены ночью из-за погоды и сложного рельефа.

Лавина сошла на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля. ЧП произошло на перевале "26-го партийного съезда". Под снежной массой, предположительно, оказались четыре человека, еще троим удалось спастись и вызвать помощь.