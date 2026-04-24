Спасатели обнаружили живыми трех туристов, попавших под лавину в Бурятии

Трое туристов найдены живыми после ЧП в горах Бурятии, один человек погиб Спасатели обнаружили живыми трех туристов, попавших под лавину в Бурятии

Москва24 апр Вести.Трое туристов, попавших под снежную лавину в горах Бурятии, найдены живыми, один человек погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Спасатели обнаружили трех туристов из группы, попавшей под лавину в Бурятии… Также при проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело еще одного туриста данной группы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Выжившим оказали первую помощь и передали медикам скорой. Работы на месте ЧП продолжатся утром.

В пятницу, 24 апреля, снежная лавина накрыла группу туристов из семи человек на перевале "26-го партийного съезда" горного узла Мунку-Сардык. Под снежной массой оказались четверо.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.