Москва24 апрВести.Трое туристов, попавших под снежную лавину в горах Бурятии, найдены живыми, один человек погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Спасатели обнаружили трех туристов из группы, попавшей под лавину в Бурятии… Также при проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело еще одного туриста данной группыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Выжившим оказали первую помощь и передали медикам скорой. Работы на месте ЧП продолжатся утром.
В пятницу, 24 апреля, снежная лавина накрыла группу туристов из семи человек на перевале "26-го партийного съезда" горного узла Мунку-Сардык. Под снежной массой оказались четверо.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.