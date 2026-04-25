Трое пострадавших от схода снега туристов в Бурятии доставлены в больницу

Трое пострадавших туристов в Бурятии доставлены в больницу Трое пострадавших от схода снега туристов в Бурятии доставлены в больницу

Москва25 апр Вести.Троих пострадавших от схода снежной массы в горах Бурятии туристов эвакуировали спасатели, они были доставлены в больницу, сообщается в официальном Telegram-канале Республиканского агентства ГО и ЧС.

По данным спасателей, в ходе поиска установлено, что в зоне схода снежной массы находились семь туристов.

Трое мужчин выбрались из-под лавины самостоятельно, они эвакуированы с места происшествия до моста через реку Белый Иркут и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи отмечается в сообщении

Их доставили в Тункинскую ЦРБ в населенном пункте Кырен. Врачи оставили одного пострадавшего, двоих перевели на амбулаторное лечение.

Лавина сошла на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля. ЧП произошло на перевале "26-го партийного съезда". Под снежной массой, предположительно, оказались четыре человека, еще троим удалось спастись и вызвать помощь.