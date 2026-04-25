При сходе лавины в горах Бурятии погибла женщина, спасатели ищут троих мужчин

Тело погибшей туристки обнаружили спасатели в горах Бурятии При сходе лавины в горах Бурятии погибла женщина, спасатели ищут троих мужчин

Москва25 апр Вести.Спасателями в горах Бурятии во время поиска пострадавших туристов обнаружили тело погибшей женщины, троих мужчин не удалось найти к настоящему времени, сообщается в официальном Telegram-канале Республиканского агентства ГО и ЧС.

В ходе поисковых работ спасателями обнаружено тело одной погибшей женщины 1984 года рождения. Судьба еще троих мужчин остается неизвестной отмечается в сообщении

Спасатели предполагают, что они могут быть под снегом. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что всего в туристической группе было семь человек. Трое пострадавших эвакуировали спасатели, они были доставлены в больницу.

Лавина сошла на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля. ЧП произошло на перевале "26-го партийного съезда". Под снежной массой, предположительно, оказались четыре человека, еще троим удалось спастись и вызвать помощь.