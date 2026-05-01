В Бурятии обнаружено тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины Тело последнего погибшего при сходе лавины туриста обнаружено в Бурятии

Москва1 мая Вести.В Окинском районе Бурятии завершены поисково-спасательные работы после обнаружения тела последнего туриста, погибшего при сходе лавины. Об этом сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.

30 апреля в Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины. В ходе операции было обследовано 100 кв. м территории говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время тело передано сотрудникам МВД.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 24 апреля. Возле пика Конституции на одном из перевалов туристическую группу из семи человек накрыло лавиной. Три человека смогли выбраться. Позже были обнаружены тела еще троих туристов - женщины и двоих мужчин.

Возбуждено уголовное дело.