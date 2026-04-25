До трех увеличилось число туристов, погибших при сходе лавины в Бурятии

Число погибших при сходе лавины в Бурятии туристов увеличилось до трех До трех увеличилось число туристов, погибших при сходе лавины в Бурятии

Москва25 апр Вести.Спасатели обнаружили тела еще двух туристов, погибших при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Ранее была найдена погибшая женщина, сообщили в агентстве ГО и ЧС республики.

Отмечается, что тело туристки доставили в кафе "Белый Иркут" для передачи сотрудникам полиции.

В ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела еще двоих погибших: мужчин 1988 и 1981 годов рождения говорится в сообщении

Сейчас ведутся поиски последнего участника группы – мужчины 1981 года рождения, добавили в ведомстве.