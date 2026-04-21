Москва21 апрВести.Спасатели добрались до места гибели троих туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Спасатели БРПСС прибыли на место происшествия. Гибель трех человек (одного мужчины и двух женщин) подтверждена. Проводится осмотр местаговорится в сообщении ведомства
Трагедия произошла утром 21 апреля, во вторник. Трое альпинистов из Красноярска погибли в Окинском районе во время спуска с горы. По одной из версий, могла оборваться связка, они получили травмы и замерзли насмерть, пока ждали помощь.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.