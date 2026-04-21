Погибшими в горах Бурятии туристами оказались мужчина и две женщины

Появились подробности о троих туристах, погибших в горах Бурятии

Москва21 апр Вести.По последним данным, в горах Бурятии погибли мужчина и две женщины. Об этом сообщает агентство ГO и ЧC пo республике.

По уточненным данным, участники туристической группы самостоятельно спустились с горы Мунку-Сардык и сообщили о гибели трех человек. Информация о погибших — мужчине 1983 г. р. и женщинах 1982 и 1985 г. р. — передана в полицию говорится в Telegram-канале ведомства

О трагедии стало известно утром 21 апреля, во вторник. Трое альпинистов из Красноярска погибли в Окинском районе во время спуска. Всего группа состояла из 15 туристов. На место ЧП выдвинулись спасательные отряды.

По одной из версий, могла оборваться связка, трое получили травмы и замерзли насмерть, пока ждали помощь, за которой отравились другие участники группы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.