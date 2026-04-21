В СК назвали версии гибели троих туристов в горах Бурятии СК: туристы в Бурятии могли погибнуть из-за камнепада в горах

Москва21 апр Вести.Причиной гибели троих туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии мог стать камнепад, также рассматривается версия о падении с высоты. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В ходе осмотра у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти потерпевших будут назначены судебно-медицинские экспертизы говорится в сообщении ведомства в мессенджере "МАКС"

О трагедии стало известно 21 апреля, во вторник. По данным СК, тремя днями ранее группа туристов из Красноярска прибыла в поселок Монды и выдвинулась к пику. В понедельник они достигли вершины и начали спускаться обратно. Последняя связка альпинистов из трех человек в лагерь не вернулась. Остальные отправились на их поиски и нашли тела выше по склону.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Следователи допрашивают директора турфирмы, ее заместителя и гида-инструктора, все они участвовали в походе группы. Погибшие – мужчина 1983 года рождения и женщины 1982-го и 1985 года рождения.