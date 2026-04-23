Фигурантам дела о гибели туристов в Бурятии предъявили обвинение Обвинение предъявлено организаторам тура после гибели трех туристов в Бурятии

Москва23 апр Вести.Следователи предъявили обвинение троим организаторам восхождения на вершину Мунку-Сардык в Восточных Саянах, где погибли трое туристов из Красноярска. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Накануне стало известно о задержании гендиректора туркомпании, его заместителя и гида-инструктора. Они также принимали участие в восхождении.

Трем фигурантам уголовного дела о гибели туристов в горах Восточного Саяна предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) сказано в сообщении

По данным следствия, 18 апреля группа туристов из Красноярска вышла на маршрут из поселка Монды Окинского района Бурятии для восхождения к пику Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины. На обратном пути связка туристов из двух женщин и мужчины не вернулась в лагерь.

Участники похода нашли тела туристов выше по склону. В ходе осмотра у женщин на лице были обширные ссадины, которые могли быть получены при камнепаде или падении с высоты.