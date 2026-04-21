Москва21 апр Вести.В Бурятии возбудили уголовное дело по факту гибели трех туристов при восхождении к пику Мунку-Сардык. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 15 туристов из Красноярска приехали в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык в Восточных Саянах. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут к вершине. Вернуться обратно они должны были к полудню 22 апреля.

В ночь на 21 апреля несколько туристов вышли к трассе и в придорожном кафе оставили записку с сообщением о гибели трех человек во время спуска. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Владелец кафе утром сообщил в полицию о произошедшем. После этого к туристам выдвинулся отряд спасателей.

Возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) говорится в сообщении

К базовому лагерю направилась оперативно-следственная группа для проведения первоначальных следственных действий.