Для эвакуации тел погибших в Бурятии туристов направлены семь спасателей Семеро спасателей выдвинулись для эвакуации тел погибших в Бурятии туристов

Москва21 апр Вести.Семеро спасателей выехали для эвакуации тел трех туристов, погибших при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. ОБ этом сообщили в республиканском агентстве по ГО и ЧС.

В ведомстве уточнили, что тургруппа из 15 человек была зарегистрирована в МЧС.

В настоящее время для эвакуации тел погибших в Окинский район выехал отряд спасателей БРПСС в составе 7 человек и спецтехники говорится в сообщении

15 туристов из Красноярска приехали в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык в Восточных Саянах. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут к вершине. Вернуться обратно они должны были к полудню 22 апреля. В ночь на 21 апреля несколько туристов вышли к автомобильной трассе и в придорожном кафе оставили записку с сообщением о гибели трех человек во время спуска.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.