Москва22 апрВести.Спасатели транспортировали с горы тела трех туристов, погибших при спуске с вершины Мунку-Сардык в Восточных Саянах. Об этом сообщили в агентстве по дела ГО и ЧС Бурятии.
Отмечается, что тела доставлены в район кафе "Белый Иркут".
В настоящее время на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, в состав которой войдут сотрудники МВД и Следственного комитетасказано в сообщении
Ранее по факту гибели трех туристов из Красноярска возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования задержаны генеральный директор красноярской турфирмы, ее заместитель и гид-инструктор, организовавшие восхождение.