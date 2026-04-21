Спасатели надеются дойти до места гибели туристов в Бурятии в течение пяти часов БРПСС: спасатели в Бурятии будут подниматься до места гибели туристов 5 часов

Москва21 апр Вести.Спасателям потребуется около четырех-пяти часов, чтобы добраться до места гибели туристов в горах на западе Бурятии. Об этом оперативный дежурный Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Олег Миронов сообщил в комментарии для ИС "Вести".

После поступления сообщения о гибели троих туристов во время восхождения на пик Мунку-Сардык для эвакуации тел была отправлена группа спасателей в количестве восьми человек, добавил Миронов.

Весь личный состав туда выдвинулся в количестве восьми человек. [Добираются] до места на реке Белый Иркут. Там они оставляют машину и, соответственно, дальше около четырех-пяти часов будут подниматься до самого места происшествия… Будет выдвигаться еще Байкальский поисково-спасательный отряд завтра сообщил он

Утром 21 апреля предварительно стало известно о гибели троих туристов от переохлаждения в Бурятии. Люди входили в туристическую группу, шедшую к пику Мунку-Сардык в Восточном Саяне.

Группа из 15 человек приехала из Красноярска в поселок Монды и 18 апреля вышла на маршрут через реку Белый Иркут к вершине. Возвращение планировали 22 апреля. Ночью 21 апреля несколько участников спустились к трассе, оставили записку о трех погибших и вернулись обратно в лагерь. Утром владелец кафе передал информацию в правоохранительные органы и спасателям.