МЧС Бурятии: три человека погибли при спуске с горы Мунку-Сардык

Москва21 апр Вести.Три человека погибли в результате переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, об этом сообщили в региональном главке МЧС. Личности погибших устанавливаются.

В МЧС отмечают, что туристическая группа была зарегистрирована.

На место происшествия выехали спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.