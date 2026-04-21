Москва21 апрВести.Три человека погибли в результате переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, об этом сообщили в региональном главке МЧС. Личности погибших устанавливаются.
В МЧС отмечают, что туристическая группа была зарегистрирована.
На место происшествия выехали спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.