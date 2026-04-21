Москва21 апрВести.В Бурятии организована доследственная проверка по факту гибели трех туристов от переохлаждения в горах Восточного Саяна. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
По данным ведомства, группа из 15 красноярских туристов прибыла в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, пролегавший через реку Белый Иркут. Возвращение туристов было запланировано на полдень 22 апреля.
21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествияговорится в сообщении
Владелец кафе сообщил о произошедшем в полицию. На место выехали правоохранители и спасатели.
В прокуратуре республики в свою очередь сообщили, что группа была зарегистрирована в МЧС.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.