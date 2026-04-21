Трое туристов погибли от переохлаждения в Бурятии СК начал проверку после гибели трех туристов в Бурятии

Москва21 апр Вести.В Бурятии организована доследственная проверка по факту гибели трех туристов от переохлаждения в горах Восточного Саяна. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По данным ведомства, группа из 15 красноярских туристов прибыла в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, пролегавший через реку Белый Иркут. Возвращение туристов было запланировано на полдень 22 апреля.

21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия говорится в сообщении

Владелец кафе сообщил о произошедшем в полицию. На место выехали правоохранители и спасатели.

В прокуратуре республики в свою очередь сообщили, что группа была зарегистрирована в МЧС.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.