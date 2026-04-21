Туристы могли заплатить за восхождения на гору в Бурятии от 18 до 25 тысяч

Москва21 апр Вести.Группа из 15 туристов могла заплатить за восхождение на вершину Мунку-Сардык в Бурятии, которое организовала турагентство Endeavour Tour, от 18 до 25 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Красноярских альпинистов встретили на вокзале в Иркутске, а затем доставили в базовый лагерь в поселке Монды Окинского района. 18 апреля они вышли на маршрут. Группу вел 38-летний инструктор, который в течение месяца готовился к покорению вершины Восточных Саян высотой 3,4 тысячи метров. Возвращение было запланировано на полдень 22 апреля. Но в ночь на 21 апреля трое участников погибли от переохлаждения.

Предварительно, у них оборвалась связка и трое человек получили травмы. Когда другие участники группы ушли за помощью, пострадавшие быстро замерзли насмерть сказано в публикации

Среди участников похода был основатель турагентства, а также главный исполнительный директор фирмы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия выдвинулись спасатели для эвакуации тел погибших.