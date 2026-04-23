Арестованы трое организаторов тура по делу о гибели альпинистов в горах Бурятии

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о гибели туристов в горах Бурятии Арестованы трое организаторов тура по делу о гибели альпинистов в горах Бурятии

Москва23 апр Вести.В Бурятии арестованы трое организаторов похода на гору Мунку-Сардык, во время которого погибли туристы из Красноярска. Об этом сообщает прокуратура республики.

Ранее мера пресечения в виде ареста была избрана для генерального директора фирмы, позже аналогичное решение было принято в отношении замглавы компании и гида-инструктора.

Поддержаны ходатайства следователя об избрании трем гражданам, организовавшим восхождение туристов на вершину Мунку-Сардык, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Суд ходатайства удовлетворил говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

О трагедии стало известно 21 апреля, во вторник. Тремя днями ранее группа туристов из Красноярска прибыла в поселок Монды и выдвинулась к пику. В понедельник они достигли вершины и начали спускаться обратно. Последняя связка альпинистов из трех человек в лагерь не вернулась. Остальные отправились на их поиски и нашли тела выше по склону.

Уголовное дело возбуждено об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Погибшие – мужчина 1983 года рождения и женщины 1982-го и 1985 года рождения.