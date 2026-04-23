Суд отправил в СИЗО гендиректора турфирмы по делу о гибели туристов в Бурятии

Москва23 апр Вести.Суд по ходатайству следствия арестовал генерального директора турфирмы по делу о гибели троих красноярских туристов при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения замгендиректора и гиду-инструктору, добавили в СК.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, им предъявлено обвинение.

По данным следствия, 15 туристов прибыли из Красноярска в поселок Монды для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли на маршрут и должны были вернуться днем 22 апреля. Однако ночью 21 апреля трое участников похода – две женщины и мужчина – отстали от группы и не вернулись в лагерь. Их тела были найдены на склоне с травмами, характерными при камнепаде либо при падении с высоты. Для установления точной причины смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Были задержаны организаторы тура, которые также совершали восхождение.